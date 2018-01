No Twitter, Arouca revela imagem de nova camisa do Palmeiras

O volante Arouca, em sua conta oficial no Twitter, revelou a imagem da nova camiseta do Palmeiras. A opção em cinza prateado, com detalhes em verde, será utilizada como terceiro uniforme do time. Na região do peito, a imagem da Taça de Savoia aparece estampada em baixo relevo, referência à primeira conquista do clube.

A divulgação da nova camiseta coincide com os avanços nas negociações de um novo contrato entre Palmeiras e Adidas, que seria válido até o final de 2016. Nesta semana, também será celebrado o aniversário de 101 anos do clube, o que aumenta a expectativa para que ambas as partes fechem novo acordo.

O Palmeiras é o quinto clube que mais vende camisas da marca no mundo, ficando atrás de Real Madrid, Milan, Chelsea e Bayern de Munique. A expectativa da diretoria alviverde é que o novo contrato renda ao clube cifras mais próximas às arrecadadas pelo Flamengo, que tem o maior contrato com a Adidas no Brasil - cerca de R$ 30 milhões por temporada. Esta não será a primeira vez que o clube vestirá a cor cinza. Em 2006, um modelo semelhante foi utilizado como uniforme alternativo.

Em julho, uma imagem da camiseta já havia vazado na internet, mas este é o primeiro anúncio oficial da fornecedora de material esportivo sobre o uniforme.