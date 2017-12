No último amistoso antes da Copa, Japão vence Malta Sem os atacantes Naohiro Takaara e Atsushi Yanagisawa, poupados por causa de pequenas lesões, o Japão do técnico brasileiro Zico, que está no grupo do Brasil da Copa, derrotou neste domingo a seleção de Malta por 1 a 0, em Dusseldorf, na Alemanha. O gol da vitória japonesa foi marcado logo aos dois minutos do primeiro tempo, com o atacante Keiji Tamada. No decorrer da partida, o técnico Zico decidiu poupar alguns jogadores e realizou cinco substituições. O amistoso deste domingo foi o último do Japão antes da estréia na Copa do Mundo, que será no dia 12 de junho, contra a Austrália. O Brasil só vai enfrentar os japoneses no último jogo do Grupo F da primeira fase da Copa, que acontecerá no dia 22 de junho. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.