No último ranking antes da Copa, Brasil continua líder O Brasil manteve com tranqüilidade a liderança no novo ranking de seleções divulgado nesta quarta-feira pela Fifa. A seleção brasileira está com 827 pontos, contra 772 da República Checa, segunda colocada, e 768 da Holanda, terceira. A seleção brasileira perdeu três pontos em comparação com o ranking anterior. A novidade ficou por conta do México, que subiu duas posições e foi para o quarto lugar. A Argentina é a nona, com 746. Já a Alemanha, que organizará a Copa do Mundo, está em 19.º lugar. Outro destaque é a seleção portuguesa, comandada pelo brasileiro Luis Felipe Scolari, que subiu uma posição e foi para sétimo. O próximo ranking da Fifa só será divulgado após a Copa do Mundo. O Brasil está no Grupo F da Copa, ao lado de Japão, Austrália e Croácia. Confira a classificação dos vinte primeiros colocados no ranking mais a posição dos países que disputarão o Mundial. 1.º Brasil - 827 pontos 2.º República Checa - 772 3.º Holanda - 768 4.º México - 758 5.º Estados Unidos - 756 5.º Espanha - 756 7.º Portugal - 750 8.º França - 749 9.º Argentina - 746 10.º Inglaterra - 741 11.º Nigéria - 736 11.º Dinamarca - 736 13.º Itália - 728 14.º Turquia - 726 15.º Camarões - 722 16.º Suécia - 709 17.º Egito - 708 18.º Japão - 705 19.º Alemanha - 696 20.º Grécia - 694 21.º Tunísia - 693 23.º Irã - 686 23.º Croácia - 686 26.º Costa Rica - 683 29.º Polônia - 677 29.º Coréia do Sul - 677 32.º Costa do Marfim - 669 33.º Paraguai - 653 34.º Arábia Saudita - 651 35.º Suíça - 648 39.º Equador - 631 42.º Austrália - 612 44.º Sérvia & Montenegro - 610 45.º Ucrânia - 609 47.º Trinidad & Tobago - 604 48.º Gana - 600 57.º Angola - 581 61.º Togo - 569