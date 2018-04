No Uruguai, Corinthians empata sem gols com o Nacional

Em uma noite em que a defesa jogou mal e apenas o goleiro Cássio se destacou, o Corinthians só tem de comemorar o 0 a 0 conquistado diante do Nacional, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. O time do técnico Tite ainda é o favorito para avançar à próxima fase, mas será preciso jogar para vencer os uruguaios na próxima quarta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo, ao menos por 1 a 0.

Não houve relação entre a eliminação no Campeonato Paulista para o Audax e o resultado desta quarta-feira. O que aconteceu em Montevidéu foi que o Corinthians não conseguiu mostrar o seu jogo de toque de bola, infiltração e velocidade. O time não soube encaixar um bom contra-ataque.

A lesão do meia Giovanni Augusto prejudicou o rendimento da equipe porque Tite não encontra um substituto. Nem Rodriguinho, nem Alan Mineiro cumprem bem esse papel. Muito menos Guilherme, que sequer jogou nesta quarta-feira.

Na maior parte do jogo, o Corinthians mais conteve ímpeto dos uruguaios em vez de atacar. O Nacional começou a partida como se espera de quem joga em casa na Libertadores: pressionou e sufocou os brasileiros por todos os lados. O gol não saiu por um detalhe porque a defesa de Tite entrou em campo batendo cabeça: já com 1 minuto a bola pipocou na frente de Cássio.

Nico López, o atacante mais arisco do Nacional, tinha liberdade e também teve chance de abrir o placar. Para poder respirar, o Corinthians tentou controlar o jogo, tocar e segurar um pouco mais bola. Sacrificado, André fez às vezes de pivô sem muito sucesso.

O problema era que o meio de campo do Corinthians não conseguia criar. O Nacional marcava bem e chegava junto em todas as bolas. Alan Mineiro, uma aposta de Tite, não fez um bom primeiro tempo. E as triangulações entre Rodriguinho e Lucca não deram certo. Elias não conseguiu chegar livre na área.

O Corinthians também não soube usar a arma do contra-ataque. E quanto mais passava o tempo, mais o jogo ficava catimbado, amarrado, situação potencializada pela passividade do árbitro argentino Patricio Loustau, que só aplicou cartões depois de apitar o fim do primeiro tempo quando a confusão já estava armada.

Na segunda etapa, a equipe de Tite repetia os mesmos erros da inicial. Do outro lado, mais pressão. Fagner evitou que o gol após cabeceio de Seba Fernandéz - Cássio soltou a bola e deu rebote para o meio da área.

Tite tinha suas armas para mudar o panorama do jogo. Marlone, opção do banco de reservas, poderia ter entrado já no início do segundo tempo, mas treinador só fez a primeira mudança depois dos 23 minutos, sacando Alan Mineiro. Romero também entrou, mas o Corinthians já tinha chegado a uma altura do jogo que o 0 a 0 lhe interessava, levando a decisão para o Itaquerão na próxima quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL-URU 0 x 0 CORINTHIANS

NACIONAL-URU - Esteban Conde; Fucile, Victorino, Polenta e Espino; Gonzalo Porras, Santiago Romero, Leandro Barcia e Kevin Ramirez; Nico López e Seba Fernández. Técnico: Gustavo Munua.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Undel; Bruno Henrique, Alan Mineiro (Marlone), Elias e Rodriginho; André (Romero) e Lucca. Técnico: Tite.

CARTÕES AMARELOS - Polenta e Seba Fernández (Nacional-URU); Elias e Felipe (Corinthians).

ÁRBITRO - Patricio Loustau (Fifa/Argentina).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Parque Central, em Montevidéu (Uruguai).