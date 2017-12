No Vasco, Alex Alves está perto do peso ideal O duelo travado entre o atacante Alex Alves e a balança parece estar chegando ao fim. Nesta segunda-feira, o preparador físico do Vasco, Ridênio Borges, disse que o atleta está próximo de seu peso considerado ideal. "Acredito que o excesso de peso do Alex está quase eliminado. Temos de dar condições físicas para ele." Há chances de Alex Alves retornar à equipe na partida sábado com o Paysandu, em Belém. A mando do presidente Eurico Miranda, o meia Marcelinho foi a São Paulo para fazer uma série de exames clínicos. O jogador atuou apenas em quatro partidas desde que retornou ao Vasco. O dirigente quer saber a causa das constantes lesões sofridas pelo atleta durante o ano.