No Vasco, Alex Alves irrita Geninho Adepto do profissionalismo e do cumprimento de normas disciplinares, o técnico do Vasco, Geninho, ficou irritado nesta quarta-feira com a ausência do atacante Alex Alves no treino da tarde, realizado em São Januário. Sabe-se que o atleta tem proposta do futebol coreano. Coincidência ou não, o jogador se reuniu com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, que vai passar dez dias em Portugal. O teor da conversa entre ambos não foi revelado. "Jogador que não treina, não pode jogar. Todo dia esse atleta tem um problema", criticou Geninho, referindo-se a Alex Alves, que ainda trava um duelo diário com a balança. Aliás, faltar treinos não é novidade em São Januário. Na semana passada, o meia Beto não foi ao clube e nem deu satisfação para a comissão técnica. Pelo visto, ele não vai ser punido e deve ser escalado no time que vai enfrentar o Palmeiras, domingo, no Parque Antártica, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Alheio ao assunto, o goleiro Fábio só tinha motivos para comemorar. Convocado para a seleção brasileira, que vai disputar a Copa América entre os dias 6 e 25 de julho, o atleta frisou que quer ser titular, apesar de ressaltar as qualidades de Júlio César. "Lógico que penso em sair jogando. O Parreira já deve ter uma equipe quase formada na cabeça, tenho que respeitar, mas vou fazer meu trabalho. Espero ter uma chance. O Júlio César é um grande goleiro e vou buscar meu espaço", ressaltou Fábio, destaque do Vasco no Nacional.