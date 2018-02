No Vasco, Cadu deve substituir Valdir O atacante Marques, do Vasco, não participou do coletivo desta sexta-feira, mas não preocupa os médicos do clube. De acordo com o doutor Fernando Mattar, o jogador foi apenas poupado porque reclamou de dores na coxa. Marques realizou trabalhos físicos com o preparador-físico Bebeto de Oliveira e será reavaliado neste sábado. Já Valdir continuará desfalcando o Vasco. Ele sofreu estiramento muscular em ambas as coxas e não tem previsão de retorno. Para substituí-lo, o técnico Antônio Lopes deve escolher Cadu. O jogador vem agradando ao treinador e foi o destaque da vitória vascaína sobre o Itabaiana-SE, quarta-feira, pela Copa do Brasil.