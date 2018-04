No Vasco, Doriva testa alternativas para superar oito desfalques

O técnico Doriva teve trabalho nesta terça-feira para remontar o time do Vasco. Ainda na ressaca da derrota para o Flamengo, no domingo, o treinador testou mudanças e alternativas na equipe para tentar suprir o desfalque de oito titulares para a partida desta quinta, contra o Boavista, fora de casa, em rodada do Campeonato Carioca.

Doriva não poderá contar com os suspensos Christianno, Serginho, Guiñazu, Bernardo e Gilberto. O goleiro Martín Silva vai desfalcar a equipe porque está defendendo a seleção do Uruguai. Dagoberto e Luan estão machucados. O técnico ainda pode perder o meia Marcinho, que reclamou de dores musculares e será reavaliado.

Com estas baixas, Doriva escalou a equipe titular no treino desta terça com Jordi; Nei, Anderson Salles, Rodrigo, Lorran; Victor Bolt, Lucas, Julio dos Santos, Jhon Cley; Mosquito e Thalles. Os reservas atuaram com Charles; Jomar, Aislan, Douglas Silva, Henrique; Sandro Silva, Jônatas Paulista, Montoya, Matheus Índio; Yago e Rafael Silva.

Apesar dos desfalques, o meia Julio dos Santos acredita que o Vasco tem boas chances de buscar mais uma vitória na quinta. "É uma boa oportunidade para todo mundo. É a hora de mostrar que o Vasco possui um bom elenco, um grupo forte", disse o jogador, que aproveitou chance recente para se firmar entre os titulares.

Ele entrou em campo no clássico com o Fluminense e não saiu mais da equipe. "Eu estava no banco, recebi uma chance e consegui aproveitar. Acredito que esses jogadores farão o mesmo. Por conhecer a qualidade de todos, não estou preocupado com os desfalques", declarou o meia.