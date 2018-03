No Vasco, Geninho acumula problemas O técnico do Vasco, Geninho, tem vários problemas para a partida contra o América, domingo, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. Ele não deverá contar com o meia Marcelinho Carioca e o atacante Alex Alves, ambos machucados, e com Róbson Luís, que terá de cumprir suspensão por ter sido expulso na derrota para o Friburguense, por 2 a 1, na noite de quarta-feira. "Ainda dependo dos médicos. Não sei como está o Alex Alves, mas o aproveitamento do Marcelinho é muito difícil", disse Geninho. Outra preocupação do treinador é a necessidade de vitória no jogo com o América. "Esta partida ficou ainda mais importante. Precisamos vencer e vamos entrar com tudo."