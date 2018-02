No Vasco, Geninho elogia Muriqui O técnico do Vasco, Geninho, destacou hoje a atuação do atacante Muriqui no empate, por 0 a 0, com o Paraná, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador ressaltou a criatividade e a personalidade do atleta, recém-contratado ao Madureira e que fazia sua estréia pelo clube de São Januário. Ele pode ser mantido na equipe que enfrentará o Internacional, domingo, em Porto Alegre. "Gostei da atuação dele, mas do resultado não. Ele já vinha treinando bem", destacou Geninho. Muriqui só lamentou não ter feito o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, mas prometeu melhor desempenho nas próximas rodadas do Brasileiro. Hoje, o Vasco apresentou mais um reforço. Trata-se do meia Canhoto, de 27 anos, que disputou a Copa do Brasil pelo XV de Campo Bom. Ele deve substituir Diego, jovem revelação de São Januário.