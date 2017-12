No Vasco, Geninho nega demissão A notícia sobre um pedido de demissão do técnico do Vasco, Geninho, tumultuou o ambiente hoje pela manhã em São Januário. À tarde, o treinador desmentiu o fato e não escondeu sua irritação com a especulação sobre uma possível saída para outro time. "Parece que estou incomodando alguém, que não gosta de mim. Sempre meu nome está envolvido em transferências. Isso chateia, até porque essa notícia não é verdadeira", afirmou Geninho. A diretoria do Vasco negou o interesse em uma possível contratação do atacante Romário. Como o clube está "mal financeiramente" e o craque não atuaria sem receber salários, a negociação foi praticamente descartada.