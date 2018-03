No Vasco, Lopes opta por três atacantes O técnico do Vasco, Antônio Lopes, comandou hoje mais um treino do time, optando novamente pela escalação de três atacantes. O treinador selecionou Marques, Souza e Cadu. Os dois últimos, recuperados de contusão, foram liberados pelos médicos. O time vascaíno vai enfrentar a Ponte Preta, sábado, em São Januário. "Treinamos assim no coletivo. É um time ofensivo e aposto que vamos conseguir um bom resultado", disse Marques. Com as ausências do meia Marcelinho e do atacante Edmundo, ambos contundidos, o jogador passa a ser o principal destaque da equipe.