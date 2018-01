No Vasco, Lopes recebe 3 reforços O técnico do Vasco, Antônio Lopes, disse nesta terça-feira estar satisfeito com a contratação dos zagueiros Alex e Silva e do meia Danilo. Dos três jogadores, apenas Silva não treinará entre os profissionais. De acordo com o treinador, ele integrará as divisões de base e futuramente poderá ter uma oportunidade no time principal. Lopes espera agora a contratação de outros jogadores que indicou, além da renovação do meia Ramon. A reunião marcada entre o jogador e o presidente do clube, Eurico Miranda, foi novamente adiada. O atleta, porém, acredita que tudo será solucionado em breve. Já a notícia de que o zagueiro Rogério Pinheiro estaria se transferindo para o Guarani, surpreendeu Lopes. "Ainda não temos a confirmação oficial. Espero que ele fique no Vasco."