No Vasco, mais três podem deixar o clube Um dia após perder Marcelinho para o Ajaccio (da França), o Vasco pode ter de conviver com a saída de mais três atletas. O meia Beto tem proposta do futebol japonês e disse que vai analisá-la, o goleiro Fábio deve se transferir para Europa e o atacante Alex Alves pode ser negociado com um clube da Coréia. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse não ter sido informado das negociações, mas afirmou que não vai dificultar a saída dos atletas. A razão principal é a má situação financeira dos clube de São Januário. Após se recuperar de contusão na região lombar, quando ficou fora dos gramados por 14 dias, o zagueiro Henrique só tinha motivos nesta segunda-feira para comemorar a goleada no clássico contra o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta elogiou a atuação de todos os jogadores do Vasco, mas ressaltou a eficiência do sistema defensivo da equipe, que anulou as finalizações de Luizão. "Voltar ao time em um clássico e não levar gols é o sonho de todo o zagueiro. Jogamos bem em todos os setores, mas a defesa soube se impor e não deu espaços para o Botafogo chegar e o placar mostra bem isso."