No Vasco, Renato mira a Sul-Americana O técnico Renato Gaúcho voltou a afirmar nesta segunda-feira que o Vasco lutará por uma vaga na Copa Sul-Americana ? classificam-se os clubes posicionados entre o 5º e o 11º lugares do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time vascaíno soma 31 pontos, na 17ª posição e está próximo à zona de rebaixamento. Mas tem esperança de vencer seus dois jogos anulados pelo STJD, por causa do escândalo da arbitragem, para sair dessa faixa de risco. ?O Vasco vem jogando bem. Contra o Palmeiras, no domingo, o time merecia os três pontos. Criou várias oportunidades, mas pecou na hora de finalizar. O trabalho, no entanto, segue, assim como o sonho da Copa Sul-Americana?, declarou Renato Gaúcho, após o empate em casa com o Palmeiras. ?Estou invicto há 7 jogos em São Januário, onde o Vasco obteve 17 pontos.?