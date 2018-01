Papa quis saber quem foi melhor: Maradona ou Pelé?

A maior dúvida do futebol mundial invadiu o Vaticano e parece também atormentar Sua Santidade. Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Isso mesmo. Essa foi a pergunta do papa Francisco para a jovem brasileira Ana Carolina Santos Cruz, de 19 anos, que foi recebida nesta sexta na cidade do Vaticano, em Roma, Itália. O papa surpreendeu a moça com a pergunta inusitada e na lata, da mesma forma que veio a resposta.

"Ele me perguntou quem havia sido melhor no futebol: Maradona ou Pelé. E eu, por ser brasileira, lógico, respondi que era o Pelé", disse Ana carolina em entrevista à Rádio Vaticano. O papa é argentino e gosta de futebol. É torcedor do San Lorenzo. Portanto, ele não deve ter concordado com a brasileira.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A resposta da religiosa, no entanto, arrancou um enorme sorriso de Francisco. O episódio aconteceu durante encontro do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ), que reuniu dois mil representantes de diversas partes do mundo no Vaticano. Ana Carolina, que é de São Paulo, foi uma das escolhidas para se aproximar e falar com o papa.