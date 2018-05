Nobre critica palmeirense que diz cancelar Avanti por causa de Kardec

SÃO PAULO - Muitos torcedores do Palmeiras ficaram tão indignados com a transferência de Alan Kardec para o São Paulo que ameaçaram cancelar o plano de sócio-torcedor Avanti como uma forma de protestar contra o presidente Paulo Nobre. O dirigente critica quem pretende adotar essa postura. "O torcedor que quer cancelar o Avanti, vai atirar no próprio pé. Não é um ato contra o Paulo Nobre, mas contra o Palmeiras", disse o dirigente, que já teve de lidar diversas vezes com ameaças de cancelamento do programa de torcida.

A saída do atacante Barcos do clube e as eliminações na Libertadores do ano passado e também no Paulistão desse ano, diante do Ituani, fizeram alguns palmeirenses desistir de continuar a ser sócios do Avanti. PauloNobre espera que ao invés de ameaçar o cancelamento do programa, os palmeirenses resolvam se unir para aumentar o número de sócios, que atualmente é de 40 mil.

"O Avanti é importante para o Palmeiras. De repente, se estivéssemos perto dos 140 mil sócios, a nossa condição financeira seria outra em relação ao Alan Kardec. O torcedor do Palmeiras é apaixonado e temos de entender isso", completou o presidente, apontado como um dos principais responsáveis pelo fracasso na negociação com o atacante.

Um fato curioso é que Alan Kardec era garoto-propaganda do próprio Avanti. Ele aparece como se fosse o Evair dos tempos modernos em vídeo onde ídolos do clube "inspiram" jogadores mais novos. Com a saída do atacante, a propaganda continua sendo veiculada pelas mídias, mas o trecho onde Kardec aparece foi cortado da gravação.