Nobre garante Kleina, mas prevê mudanças para Série B O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, fez questão de se pronunciar após a eliminação do time na Copa Libertadores, ocorrida na noite da última terça-feira, com a derrota por 2 a 1 para o Tijuana, no Pacaembu, e deixou claro que o time poderá passar por mudanças, mas que essas não serão na comissão técnica. Gilson Kleina continua no comando da equipe, mas alguns atletas deverão deixar o clube.