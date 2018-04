Nobre pretende definir novo treinador do Palmeiras essa semana

O presidente Paulo Nobre parece que realmente que fazer uma gestão diferente e agiu rápido em busca de melhoras para a equipe na próxima temporada. O dirigente dispensou na noite desta segunda-feira o técnico Dorival Júnior, o diretor executivo, José Carlos Brunoro, e o gerente de futebol, Omar Feitosa.

Dorival foi o quarto técnico do Palmeiras no Brasileiro. Antes dele, passaram Gilson Kleina, Alberto Valentim e Ricardo Gareca. Em 20 jogos, o treinador somou seis vitórias, cinco empates e nove derrotas, tendo um aproveitamento de 38,33%. Apesar dos números, a equipe se salvou do rebaixamento. O treinador tinha contrato até junho e a multa para liberá-lo é de um mês de salário, algo em torno de R$ 200 mil.

Para o seu lugar, vários nomes são comentados no clube e o que parece mais próximo do acerto é Mano Menezes, que acaba de deixar o Corinthians. Ele conta com a simpatia de muitas pessoas ligadas ao presidente e é visto por Nobre como o único técnico de peso que não tem rejeição e pode se encaixar nas finanças do clube.

Em relação a saídas de Brunoro e Omar Feitosa, os dois já estavam em baixa há meses. Brunoro foi a primeira contratação do presidente em janeiro do ano passado e chegou para mudar o time, mas teve uma passagem muito discreta. Já o Omar, seria o responsável por manter um bom relacionamento dos jogadores com a diretoria, mas seu estilo também não agradou.

A ideia de Nobre é fazer com que Maurício Galliote, um de seus vice-presidentes, se aproxime mais do futebol e que trabalhe com um novo diretor executivo. Alexandre Mattos, do Cruzeiro, é o favorito. O dirigente pediu dois dias para resolver se deixa o clube mineiro, onde foi bicampeão brasileiro ou se aceita o desafio de reconstruir o Alviverde. Nobre concede entrevista coletiva hoje para falar das mudanças no futebol.