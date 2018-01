Noitada deve custar caro a Vágner A diretoria do Palmeiras confirmou, ontem, que o atacante Vágner, principal jogador do time de juniores, levou uma mulher à concentração, em São José dos Campos, no sábado, véspera da partida entre Palmeiras e Joseense, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Juniores. O ato de indisciplina poderá custar caro ao jogador. A primeira decisão da comissão técnica, comandada pelo técnico Karmino Colombini, foi a de afastá-lo do jogo. Vágner nem sequer ficou no banco de reservas na vitória por 6 a 1 sobre o Joseense, que classificou a equipe para a segunda fase do torneio. Leia mais no Jornal da Tarde