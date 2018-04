Noitada tira brasileiro do Compostela O brasileiro André Luiz teve seu contrato com o Compostela, da segunda divisão espanhola, suspenso por indisciplina. André foi "flagrado" passeando pela cidade de Santiago de Compostela na madrugada anterior a um jogo de seu time. Por isso, e por ser reincidente, segundo o presidente do clube, José María Cañeda, ele foi afastado. "Decidimos eliminar os que atrapalham o grupo", justificou o dirigente. Há três outros jogadores na mira de Cañeda.