Noiva acusa Davids de maus-tratos A noiva do volante holandês Edgar Davids, da Juventus, da Itália, apresentou uma denúncia contra o jogador por maus-tratos e ameaças de agressão, segundo informação do Ministério Público de Amsterdã. Os supostos maus-tratos e as ameaças teriam ocorrido em maio de 1999.