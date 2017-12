Noivo, Genalvo pode desfalcar Criciúma O volante Genalvo, que irá se casar na noite desta sexta-feira, em Belo Horizonte, é a única dúvida do técnico Vágner Benazzi para escalar o time do Criciúma que enfrentará o São Caetano, neste sábado, no ABC. O jogador foi liberado para a cerimônia, passa a noite com a mulher - Raquel - e na manhã de sábado viaja para São Paulo para se integrar ao grupo. Caso ele não tenha condições, o zagueiro Leonardo entra em seu lugar. Benazzi surpreendeu antes da delegação viajar, no início da tarde desta sexta-feira, e garantiu que o time começa jogando com a mesma formação que iniciou a partida de sábado passado, quando venceu o Botafogo, em Criciúma. Assim, o time terá apenas dois zagueiros - caso Genalvo reúna condições de jogar - e dois atacantes, uma formatação mais ofensiva do que a utilizada nas primeiras rodadas do Brasileiro, quando o Criciúma chegou a jogar com três zagueiros, seis homens no meio e apenas um atacante. Além do desafio de manter a invencibilidade no Brasileiro, o Criciúma se empenha para quebrar o tabu de jamais ter vencido o São Caetano. Nos quatro jogos realizados, desde 1999, os paulistas venceram todos.