Nome de Fábio Capello é aprovado para técnico da Inglaterra

A diretoria da Associação de Futebol da Inglaterra aprovou a contratação do italiano Fabio Capello como técnico da seleção, informou a entidade em seu site nesta quinta-feira. O treinador de 61 anos substituirá Steve McClaren, que foi demitido no mês passado depois que a Inglaterra não conseguiu a classificação para a Eurocopa de 2008. Capello manteve negociações com representantes da FA na quarta-feira e então viajou para sua casa, na Suíça, deixando seus agentes negociando os demais detalhes. "As discussões continuaram durante o dia entre a FA e representantes de Fabio Capello", disse o diretor de comunicações da FA, Adrian Bevington, em comunicado. "A diretoria da FA aprovou hoje a contratação de Capello como técnico da Inglaterra sujeita à conclusão com sucesso de negociações contratuais. Isso continuará amanhã [sexta]." "Quero salientar que não há problemas e que o processo terá prosseguimento para alcançar uma conclusão de sucesso", acrescentou. Capello, cujo currículo inclui um troféu da Liga dos Campeões e sete títulos nacionais na Itália e Espanha, torna-se o segundo técnico estrangeiro a comandar a Inglaterra, após o sueco Sven-Goran Eriksson, que treinou a seleção entre 2001 e 2006. Seu primeiro jogo no cargo será um amistoso contra a Suíça no estádio de Wembley em 6 de fevereiro.