Nonato falta a treino e desfalca Bahia O atacante Nonato foi afastado do time do Bahia, por ter faltado ao treino desta sexta-feira, e não enfrentará o Grêmio, sábado, às 18 horas, em Porto Alegre. O técnico Lula Pereira não gostou da atitude do jogador e já definiu o novo ataque titular com Jean Carlos e Didi. ?Achei uma coisa grave?, disse o treinador, que passou o caso para a diretoria. Apesar disso, o meia Preto, que estava um mês afastado do time por contusão, já conseguiu se recuperar e reassume a sua vaga na equipe titular. Para a lateral-esquerda, Lula Pereira vai escalar o júnior Bruno, diante da suspensão dos dois jogadores que dispõe para a posição: Lino e Chiquinho.