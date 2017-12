Nonato falta a treino e desfalca Bahia Depois de se recusar a treinar na quinta-feira, o atacante Nonato foi afastado do elenco do Bahia e será desfalque no jogo de domingo, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova. Esse é o terceiro ato de indisciplina dele neste ano, o que deve causar sua saída definitiva do clube. Titular do time, Nonato foi criticado pelos companheiros. Principalmente, porque o Bahia terá um jogo decisivo, em que precisa vencer para não ser rebaixado. "Como não deram limites à falta de profissionalismo dele, acabou dando nisso", afirmou o goleiro Emerson. Com a ausência de Nonato, o técnico Edinho resolveu escalar o meia Preto no ataque. Além disso, ele pediu para a torcida ter paciência com o time, pois as vaias vão prejudicar ainda mais a atuação dos jogadores. Reza brava - Enquanto isso, o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães, continua sua peregrinação pelos terreiros de candomblé e igrejas de Salvador. Tudo para pedir proteção ao time nesta rodada decisiva do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o presidente do clube esteve na Igreja do Bonfim. Depois de rezar, foi pedir uma benção especial do padre Walter Pinto, torcedor confesso do Vitória, o grande rival do Bahia. Diplomático, padre Walter foi logo esclarecendo que "Senhor do Bonfim não joga em time nenhum" e recomendou aos jogadores do Bahia disciplina e empenho para poderem escapar do rebaixamento.