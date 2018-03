Nonato paga desconfiança com muitos gols O atacante Nonato, do Bahia, é um daqueles jogadores que vivem uma relação de amor e ódio com a torcida do time. A fase atual não poderia ser melhor. Ele marcou os dois gols na vitória do clube contra o Paysandu domingo na Fonte Nova, chegando aos 5 gols na artilharia do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, embora o Bahia tenha sido eliminado nas oitavas de final, Nonato permanece liderando a artilharia com 9 gols. Cria da casa, oriundo das divisões do base do clube, Raimundo Nonato de Lima, paraense da cidade de Japim, 24 anos, já sofreu horrores com a torcida do Bahia que sempre cobra e critica quando os gols somem. Ele já pensou em deixar o clube por causa disso, chegou a fazer gestos ofensivos em direção aos torcedores mas colocou a cabeça no lugar e decidiu dar sua resposta em campo, com trabalho. No Brasileirão Nonato vinha reclamando da defesa que não estava garantindo as vantagens que o ataque obtinha. Na partida diante do Vasco em São Januario, na penúltima rodada, o atacante fez seu golzinho e parecia que o Bahia arrancaria os três pontos no alçapão vascaíno. No entanto, a defesa do Bahia falhou no final do jogo e o Vasco empatou. Na partida contra o Paysandu, no intervalo Nonato saiu reclamando do time, pediu mais empenho e que a bola chegasse até ele. Os companheiros parecem ter ouvido e ele pôde marcar os dois gols que deram a vitória ao Bahia. Sorrindo, não teve qualquer remorso de ser o carrasco de uma equipe de sua terra, o Pará. "Meus parentes são torcedores do Remo, devem estar vibrando com a atuação do Bahia", disse. Nonato já marcou 94 gols em 137 jogos disputados pelo Bahia desde 1998. O mais bonito ele não tem dúvidas em sempre relembrar. Foi no Brasileiro do ano passado contra o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Ele estava na área esperando um cruzamento pelo alto da direita mas a bola veio rasteira. Ao perceber a aproximação do zagueiro, com um toque sutil na bola, Nonato deu um "chapéu" no adversário, matou a bola no peito e antes dela tocar no chão desferiu chute indefensável fazendo um golaço. Com 1m76 de altura, o jogador não tem características físicas de um tradicional centroavante "trombador", mas ele costuma jogar enfiado entre os zagueiros, rondando a meta adversária. Apelidado pela torcida de "todo duro", pela dificuldade que tinha em driblar os adversários, Nonato tem aprimorado sua técnica e já "afinou" a cintura. Há muito tempo que os torcedores não o chamam de "todo duro".