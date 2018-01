Nonato x Nadson: a atração do Ba-Vi Os torcedores de Bahia e Vitória devem lotar a Fonte Nova, neste domingo, no clássico baiano da rodada do Brasileiro. As duas equipes têm problemas de contusão e jogadores suspensos, mas isso não diminuiu a confiança de um bom resultado. A partida terá uma atração especial: o duelo entre os artilheiros Nonato, do Bahia, e Nadson, do Vitória. Os maiores desfalques são do Vitória, cujo técnico, Joel Santana, não poderá contar com a zaga titular (Aderaldo e Adaílton), suspensa, e o meia Dudu Cearense, convocado para a seleção. A dupla de zaga será formada por Marcelo Heleno e Marcos, que não joga uma partida oficial desde novembro. Dionisio será o substituto de Dudu Cearense. No meio, Joel ainda não decidiu se o meia esquerda será Vinícius ou Robson Luiz. No Bahia, o zagueiro Valdomiro está suspenso, mas o antigo titular, Luiz Fernando, volta.