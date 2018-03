Nordestinos se destacam no Mogi Mirim Quem esperava ver o Mogi Mirim se destacando no Campeonato Brasileiro da Série B com boas atuações dos atacantes Paulo Nunes e Cléber se enganou. Com os dois ainda no departamento médico, o volante Batista e atacante Dênis vêm sendo os destaques do time na Segunda Divisão. Nascido em Anguera, na Bahia, o volante Batista começou sua carreira no Palmeiras, da Bahia. Aos 23 anos, o jogador tem dois gols na competição. Já Dênis é alagoano de Maceió. Com 22 anos e três gols na artilharia da Série B, o jogador é uma das gratas revelações do clube. Os dois estarão em campo no próximo sábado, às 17 horas, pela quinta rodada da Segunda Divisão. O Mogi vai a Maceió, terra de Dênis, enfrentar o CRB, que estréia o técnico Estevam Soares confirmado como substituto do demissionário Arnaldo Lira.