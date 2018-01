Noroeste abre rodada da Copa Interior A 5ª rodada da Copa Futebol Interior tem apenas um jogo programado para este sábado. Em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho, o Noroeste enfrenta o Bandeirante, com transmissão ao vivo da Rede Record, a partir das 10h45. Os dois times fazem campanhas fracas na competição. No Noroeste, o técnico Varlei de Carvalho não definiu o time, praticamente formado com ex-juniores. No Bandeirante, do treinador Souzinha, a situação não é tão diferente e a equipe ainda tenta se acertar no torneio. O Noroeste está na 7ª colocação do Grupo Oeste, com três pontos. O Bandeirante, com quatro pontos, ocupa a quinta posição. No domingo, às 11 horas, acontecem mais sete jogos, completando a quinta rodada. Confira a rodada completa: Noroeste x Bandeirante; Comercial x Olímpia; Juventus x Inter Limeira; Marília x Mirassol; Rio Preto x Francana; São Bento x União Barbarense; Sãocarlense x Portuguesa Santista e XV de Jaú x Nacional. Classificação: Grupo Oeste: 1) Marília e Mirassol - 7 pontos; 3) Comercial e Francana - 6; 5) Bandeirante e Olímpia - 4; 7) Noroeste e Rio Preto - 3. Grupo Leste: 1) XV de Jaú - 11 pontos; 2) Nacional - 9; 3) Juventus - 7; 4) São Bento - 6; 5) Portuguesa Santista e Inter de Limeira - 5; 7) União Barbarense - 3; 8) Sãocarlense - 0.