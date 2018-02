Noroeste apresenta quatro reforços para o Paulistão

Reeleito na terça-feira, o presidente do Noroeste, Damião Garcia apresentou, nesta quarta-feira, mais quatro reforços ao técnico Fescina para a disputa do Campeonato Paulista de 2008. Chegaram ao Estádio Alfredo de Castilho o meia-atacante Gilsinho (ex-Paulista), o zagueiro Éder Monteiro (ex-Gama), o volante Júlio (ex-Barueri) e o meia-atacante Djames (ex-Rio Branco-AC). Nesta quinta-feira, mais cinco atletas serão apresentados, entre eles o goleiro Fernando Vizzotto que está retornando ao clube, além de mais um lateral-direito, um zagueiro e dois atacantes. Na sexta-feira mais três reforços: um volante, um ala-esquerda e outro atacante. Um dos atacantes pode ser Alex Afonso, do Palmeiras. O volante Dinho, ex-7 de setembro (PE) e o zagueiro Alexandre Luz, ex-Al-Shamal do Catar foram os primeiros reforços anunciados em novembro passado. O Noroeste estréia no Paulistão no dia 16 de janeiro, contra o Juventus, em São Paulo.