Noroeste com time pronto, Guaratinguetá vende ingressos O técnico Pintado já definiu o time titular do Noroeste que entrará em campo, neste sábado, contra o Guaratinguetá, pelo primeiro jogo da final da disputa do Título do Interior. As novidades são as voltas dos zagueiros Fábio e Bonfim, que não atuaram no empate contra a Ponte Preta e reforçam o setor defensivo do time. Pintado destaca que o time deve entrar com muita raça no jogo de sábado. "Vamos jogar para vencer, com muita garra, reforçando a zaga e saindo para o ataque", comentou o treinador. Como fez melhor campanha na primeira fase - foi o 6.º colocado - , o time de Bauru joga por dois empates para se sagrar campeão do interior e embolsar R$ 200 mil como prêmio da Federação Paulista de Futebol (FPF). Guaratinguetá vende ingressos Começou nesta quinta-feira a venda de ingressos para o primeiro jogo da final, que acontece neste sábado, no Vale do Paraíba. Logo pela manhã, muitos torcedores já formaram fila para garantir presença do Dario Leite. Os ingressos custam R$ 15 para a arquibancada e R$ 40 para a área central. No total serão disponibilizados 12 mil entradas.