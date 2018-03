Noroeste continua sem vencer na A3 A última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série A3 foi realizada neste domingo, com a realização de oito jogos. O Sertãozinho é a nova sensação da competição. Nesta manhã de domingo venceu, por 4 a 2, contra o Barretos, fora de casa. Com mais uma vitória, o time de Sertãozinho se isola na primeira posição do Grupo 1, com 16 pontos. O Barretos caiu para o quinto lugar, permanecendo com 11. Ainda no Grupo 1, o Noroeste completou sua terceira partida seguida sem vitória, ao empatar por 2 a 2, em Bauru, contra o fraco time do Jaboticabal. Com a igualdade, o Noroeste foi a 12 e sobe para a terceira posição. O Jaboticabal continua em penúltimo lugar, agora com cinco pontos. O XV de Jaú segue vencendo e não deu chances para o lanterna Sãocarlense, em Jaú. Venceu por 3 a 1 e já é o quarto colocado com 11 pontos. O time de São Carlos segue sem vencer, está em último com um ponto e está a caminho do rebaixamento. Nos minutos finais de jogo, o Mirassol venceu a Internacional de Bebedouro por 1 a 0 e assumiu isoladamente a vice-liderança, com 15 pontos. A Inter continua com seis, na sexta posição. No Grupo 2, o XV de Piracicaba venceu bem fora de casa por 3 a 1 a Independente de Limeira e assumiu a liderança, com 13 pontos. O clube limeirense é o penúltimo, com sete. O Primavera goleou o Palmeiras B, por 4 a 0, em Indaiatuba. O Primavera soma 12 pontos e está no terceiro lugar. O Palmeiras completa sua quarta partida sem vitória e cai para o sexto lugar, com oito. O Osasco se recuperou, ao vencer por 3 a 0 o Guaratinguetá e interromper a boa série do time do Vale do Paraíba. O clube da Grande São Paulo foi a 12 pontos e ocupa a segunda vaga. O Guaratinguetá permanece com oito pontos e cai para a sexta posição. Em Rio Claro, o time da casa finalmente venceu sua primeira partida no campeonato, ao bater o Mauaense por 3 a 2. O Rio Claro continua na lanterna, com seis pontos e o Mauaense despenca da liderança para a quarta posição, com dez. Confira os resultados: Noroeste 2 x 2 Jaboticabal; XV de Jaú 3 x 1 Sãocarlense; Barretos 2 x 4 Sertãozinho; Primavera 4 x 0 Palmeiras B; Osasco 3 x 0 Guaratinguetá; Rio Claro 3 x 2 Mauaense; Inter de Bebedouro 0 x 1 Mirassol; Independente 1 x 3 XV de Piracicaba. Classificação: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 16 pontos; 2) Mirassol 15; 3) Noroeste 12; 4) XV de Jaú 11; 5) Barretos 11; 6) Inter de Bebedouro 6; 7) Jaboticabal 5; 8) Sãocarlense 1. Grupo 2 - 1) XV de Piracicaba 13 pontos; 2) Osasco 12; 3) Primavera 12; 4) Mauaense 10; 5) Palmeiras B e Guaratinguetá 8; 7) Independente 7; 8) Rio Claro 6.