Noroeste contrata mais um: Hernani O Noroeste continua reforçando o time para disputar o Campeonato Paulista após 13 anos e pela primeira vez a Copa do Brasil em 2006. O mais novo contratado é o atacante Hernani, que já jogou por Ponte Preta, Portuguesa, Atlético-MG e estava no Fortaleza nesta temporada. A intenção da diretoria é completar o grupo com, pelo menos, mais um atacante e um goleiro. A diretoria está empolgada com a perspectiva do próximo ano, quando participará da Copa do Brasil, vaga garantida após o título conquistado na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Antes de Hernani, já tinham sido contratados o volante Edmílson, o meia Lenílson, o lateral-esquerdo Cláudio, Paulo Sérgio e Serginho e o zagueiro Índio. O time inicia a pré-temporada na cidade de Águas de Lindóia, no interior paulista, a partir desta quinta-feira. A estréia no Paulistão 2006 acontecerá no dia 11 de janeiro, contra o Corinthians, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.