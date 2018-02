Noroeste contrata volante Márcio Egídio, ex-Coritiba Indicado pelo técnico Paulo Comelli, a diretoria do Noroeste apresentou, nesta terça-feira, seu nono reforço para o Campeonato Paulista. É o volante Márcio Egídio, de 23 anos, 1,77 m, que nos últimos três anos defendeu o Coritiba, depois de defender dois clubes menores do futebol do Paraná, a Portuguesa Londrinense e o Adap. Com a contratação de Márcio Egídio são nove os novos jogadores, sendo sete reforços: o goleiro Fabiano, que defendia o América-RN, o zagueiro Toninho, ex-Ituano, o ala Neílton (Barueri), o volante Deda, ex-Brasiliense, o meia-atacante Bruno Campos, ex-Americano, e o atacante Vandinho, que atuava pelo Vila Nova-GO. Fábio (zagueiro) e Leandrinho (atacante), que estavam no Juventude, voltam ao clube. O Noroeste estréia no Paulistão, dia 17, em Bauru, contra o São Bento e na Copa do Brasil, no Paraná, diante da Adap, em 14 de fevereiro.