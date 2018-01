Noroeste defende liderança na A3 O Noroeste defende a liderança do Campeonato Paulista da Série A3, neste sábado, às 15 horas, no Estádio Alfredo Castilho, em Bauru, diante do Garça, penúltimo colocado com 20 pontos e ameaçado pelo rebaixamento. Dirigido pelo experiente Luis Carlos Martins, o Noroeste, com 38 pontos, perdeu seus últimos três jogos. Já o Garça venceu a Ferroviária, por 3 a 1, e ganhou novo ânimo com o técnico José Luis Soares. Ainda no sábado, às 16 horas, no Parque Antarctica, o Palmeiras B, sexto colocado com 36 pontos, enfrenta o União Mogi, lanterna com apenas 12 pontos. A 23ª rodada será completada domingo com seis jogos. Às 10 horas: Jaboticabal x Barretos, Sertãozinho x Taubaté, Taquaritinga x XV de Piracicaba; 11 horas - Independente x Osasco; 16 horas - Ferroviária x XV de Jaú e Oeste x Internacional.