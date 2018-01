Noroeste defende liderança na Série A3 Líder isolado do Campeonato Paulista da Série A3, o Noroeste, com 38 pontos, enfrenta neste domingo, às 11 horas, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, o XV de Novembro, que tem 25 pontos e ocupa a décima posição. Outros quatro jogos serão realizados. Às 10 horas, em Bebedouro, jogam Internacional e Ferroviária (22); no mesmo horário, o Taquaritinga (30) recebe o vice-lanterna Garça(17); o Sertãozinho(33), em casa, pega o Osasco (31); apenas um jogo será disputado à tarde, a partir das 16 horas: Jaboticabal(21) contra o lanterna União Mogi (11).