Noroeste desiste de contratar Claudecir, ex-Palmeiras Seis dias depois de anunciar o acerto com o volante Claudecir, a direção do Noroeste desistiu de contar com o jogador para o Campeonato Paulista. O diretor de futebol do clube, Fábio Ribeiro, explicou que o jogador só poderia estar à disposição do técnico Paulo Comelli na sétima ou na oitava rodada. ?Estranhei quando o procurador dele, Iedo Garrido, me disse isso. Estamos procurando outra opção", disse o diretor, visivelmente chateado com o desfecho do negócio. Garrido alegou que o jogador precisava definir a documentação da saída do Palmeiras, dono de seu atestado liberatório, fato que não ocorreu. Claudecir deve ficar treinando separadamente no clube da capital, já que o técnico Caio Júnior não pretende contar com o jogador. Claudecir já atuou pelo clube de Bauru na década de 90, antes de ficar famoso jogando pelo São Caetano, quando o clube conquistou o vice-campeonato da Copa João Havelange, em 2000. O Noroeste promete arrumar outro volante e também um lateral-direito, a pedido de Paulo Comelli. O clube de Bauru estréia no Paulistão contra o São Bento, quarta-feira, às 20h30, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.