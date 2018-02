Noroeste deve desistir de Gilmar Fubá O Noroeste não deverá contar com o volante Gilmar Fubá, ex-Corinthians, que estava sendo cogitado como reforço para o Campeonato Paulista da Série A-2. Gilmar não apareceu na sede do clube de Bauru na última quarta-feira para dar prosseguimento às negociações, sendo provável que o clube desista do negócio. Nos últimos times por que passou, como Rio Branco de Americana e Portuguesa Santista, o volante ficou mais tempo no departamento médico do que em campo. O melhor momento de Gilmar Fubá no Corinthians foi quando integrou o elenco que venceu a primeira e única edição do Torneio Mundial de Clubes da Fifa. Com Gilmar praticamente fora dos planos, a diretoria do Noroeste já procura por outros jogadores. Novos reforços deverão ser contratados nos próximos dias, mas a diretoria preferiu não revelar por enquanto quais as posições que serão preenchidas. Um desses reforços, porém, poderá ser o lateral-direito Clésio - que até já vem fazendo testes no clube. O time do técnico Juninho Fonseca também busca um zagueiro, um volante e um atacante. GERENTE - Já o Sertãozinho tem um novo gerente de futebol para a Série A-2. Trata-se de João Valdeir Barbui, o Pita, ex-diretor do Oeste de Itápolis. Pita chega credenciado ao clube, já que trabalhou durante oito anos em Itápolis, participando de cinco acessos do time. Além do passado vitorioso, Pita tem outro trunfo para dar certo no Sertãozinho: o entrosamento. O dirigente já trabalhou com a maioria dos jogadores contratados para a próxima temporada. O Olímpia está fazendo pré-temporada na Estância Montanher, em Campinas. Neste ano, a fase de preparação segue até o dia 23 de dezembro, dando uma pausa de 10 dias para as festas de fim-de-ano. Neste período serão menores as atividades táticas e técnicas do elenco. Sob os cuidados do técnico Barbosa (ex-Palmeiras) e do preparador físico César Alberto de Cillo a equipe segue realizando treinamento físico intensivo, até o início da competição.