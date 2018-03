Noroeste domina, mas São Bento vence Em um jogo que dominou desde o início, o Noroeste acabou derrotado pelo São Bento por 1 a 0, na noite deste sábado, em pleno Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Teco, aos 25 minutos do segundo tempo. Com a derrota em casa, o Noroeste ficou momentaneamente na quarta e última posição do Grupo 4, enquanto o time sorocabano conseguiu seus primeiros três pontos, assumindo a liderança. Na primeira fase, o São Bento foi o único time a vencer o Noroeste, em Bauru, e também em Sorocaba. Os dois times voltarão a campo no dia 29 de maio. O Noroeste irá enfrentar o Bandeirante, em Birigüi, enquanto o São Bento receberá o Mirassol em Sorocaba. A primeira rodada da segunda fase será completada no domingo, com outros dois jogos. Depois de terminarem a primeira etapa da competição dividindo a liderança do Grupo 1, Bandeirante e Comercial irão jogar fora de casa, enfrentando o Mirassol e o Araçatuba, respectivamente.