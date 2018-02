Noroeste e Bragantino abrem rodada da A2 Lutando por uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2, Noroeste e Bragantino jogam nesta sexta-feira no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, a partir das 20 horas, na abertura da 11ª rodada. O time da casa está na sexta posição do Grupo 2, com 15 pontos e vem de importante empate por 1 a 1 com o líder invicto São Bento na casa do adversário. Foram os dois primeiros pontos perdidos pelo líder e invicto time sorocabano, que tem 28 pontos. Já o Bragantino tem 17 pontos, está na terceira colocação, mas não saiu de um empate sem gols em casa com o Nacional. Na primeira fase a briga é por quatro vagas em cada grupo. Os dois últimos colocados vão ser rebaixados, automaticamente, para a Série A-3, em 2006. A rodada continua no sábado com mais quatro jogos e termina no domingo, com outros cinco confrontos. Confira 11ª rodada: sexta-feira - 20 horas - Noroeste x Bragantino; sábado - 15 horas - Nacional x Matonense; Sertãozinho x Araçatuba (TV Cultura); 19 horas - Guaratinguetá x São Bento (Rede Vida); 20h45 - Francana x Comercial (ESPN Brasil); domingo - 10 horas - Mirassol x Rio Preto; 15 horas - Taquaritinga x Olímpia, Flamengo x Juventus; Taubaté x Oeste; 18h10 - Botafogo x Bandeirante (TV Cultura).