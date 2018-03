Noroeste e Comercial se enfrentam em Bauru Noroeste e Comercial - confronto que já foi considerado um clássico no interior paulista, opondo as cidades de Bauru e Ribeirão Preto - se enfrentam neste sábado, no principal jogo da quinta rodada da Copa Estado de São Paulo. O duelo está marcado para o estádio "Alfredo Castilho", em Bauru. Os dois times vivem momentos ruins. O primeiro disputa a Série A3, equivalente a 3ª divisão estadual, enquanto o Comercial tem se mantido com muito custo, na Série A2. Na Copa Estado, o time de Bauru, com seis pontos, ocupa a quarta posição do Grupo 3 e luta para encostar nos líderes. O Comercial é vice-líder do Grupo 4 com 8 pontos e briga para assumir a ponta. No outro confronto deste sábado, o Rio Claro (3 pontos), sexto do Grupo 2, encara o São Caetano-B (1), lanterninha do Grupo 1. Fechando a rodada, o América (4), quinto do Grupo 3, recebe o Jaboticabal (4), penúltimo do Grupo 4. Confira os 11 confrontos do domingo: às 11 horas - Ferroviária x Juventus; Palmeiras-B x Santo André; Ituano x Nacional; XV de Piracicaba x São Paulo-B; Rio Branco x Atlético Sorocaba; XV de Jaú x São Bento; Marília-B x Francana; Mirassol x Matonense; Ri o Preto x Taquaritinga e Olímpia x Sertãozinho; 15 horas - Paraguaçuense x Internacional de Bebedouro.