Noroeste é goleado pelo Figueirense e sai da Copa do Brasil Em queda livre no Campeonato Paulista, o Noroeste também decepcionou na Copa do Brasil. Foi goleado por 4 a 1 pelo Figueirense, nesta quarta-feira, em Florianópolis, e foi eliminado na segunda fase da competição, No jogo de ida, em Bauru, houve empate sem gols. Como precisava vencer para se classificar, a esperança do Noroeste era marcar um gol logo no início. Mas aconteceu justamente o contrário. Logo no primeiro minuto, o Figueirense abriu o placar com o Ramon, gol que desnorteou os jogadores paulistas. Em cobrança de escanteio aos 17 minutos, o time da casa fez o segundo gol com o zagueiro Felipe Santana. O Figueirense liquidou o jogo aos 29, com o meia Fernandes marcando o terceiro gol. O Noroeste voltou para o segundo tempo com o zagueiro Toninho em lugar do volante Márcio Egídio. Com três zagueiros, o time equilibrou o jogo, mas no contra-ataque o time catarinense fez o quarto gol com o atacante Victor Simões, aos 20 minutos. O Noroeste diminuiu aos 43 minutos com o ala Márcio Gabriel. FIGUEIRENSE 4 x 1 NOROESTE Figueirense - Wilson; Édson (Rafael Lima), Felipe Santana e Vinícius; Ruy, Carlinhos (Diogo), Clayton, Fernandes (Henrique) e André Santos; Ramon e Victor Simões. Técnico: Mário Sérgio. Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel, Fábio, Bonfim e Neílton (Luciano Bebê); Deda, Márcio Egídio (Toninho), Hernani e Edno; Leandrinho e Otacílio Neto (Bruno Campos). Técnico: Paulo Comelli. Gols - Ramon a 1, Felipe Santana aos 17 e Fernandes aos 29 minutos do primeiro tempo; Victor Simões aos 20 e Márcio Gabriel aos 43 minutos do segundo tempo. Árbitro - Vinícius Costa da Costa (RS). Cartões amarelos - Ruy, Ramon, Vinícius e Rafael Lima, Neílton, Toninho, Otacílio Neto e Luciano Bebê. Cartão vermelho - Toninho. Renda - R$ 77.005,00. Público - 6.610 pagantes. Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).