Noroeste e Juventus vencem na Copa Estado O Noroeste venceu a Internacional de Bebedouro, neste sábado à tarde, em Bauru, por 3 a 1, alcançando os dez pontos e subindo para a terceira posição no Grupo 3 da Copa Estado. O Internacional é penúltimo colocado do Grupo 4, com apenas cinco. Em Rio Claro, o time da casa foi surpreendido pelo Juventus por 2 a 0. O time da capital, agora, soma 11 pontos e ocupa a terceira posição no Grupo 1. O Rio Claro, apesar da derrota, ainda é vice-líder do Grupo 2, com nove pontos.