Noroeste é o campeão da Copa FPF O Noroeste conquistou o título da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), ao vencer o Rio Claro por 4 a 2, neste domingo, no Estádio Augusto Schimdt Filho, na cidade de Rio Claro. No primeiro jogo da decisão, o time de Bauru já tinha vencido por 3 a 2 e, com isso, garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2006. Já o Rio Claro, com o vice-campeonato da Copa FPF, está classificado para disputar a Série C do Brasileiro no ano que vem. Mesmo podendo jogar pelo empate, o Noroeste mostrou personalidade, jogando bem distribuído em campo e determinado a buscar o título. E o Rio Claro, dono da melhor campanha no torneio, sofreu com as falhas de sua defesa. Os gols - O Rio Claro começou pressionando e abriu o placar aos 11 minutos, quando Alan fez o cruzamento e Cristiano marcou contra. O empate do Noroeste saiu aos 40, numa perfeita cobrança de falta do meia Luciano Bebê. O Noroeste virou logo aos 2 minutos do segundo tempo, outra vez de falta, com Otacílio Neto. O Rio Claro deixou tudo igual aos 9, com Wágner de cabeça. Mas, no contra-ataque, o time de Bauru conseguiu a vitória. Os gols saíram aos 28, com Marcelinho, e aos 42, com Buiu.