Noroeste e Oeste empatam pela A2 Nem a estréia do técnico Paulo Comelli ajudou o Noroeste, que apenas empatou sem gols com o Oeste, sábado à noite, no estádio Alfredo de Castilho, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O resultado em casa derrubou o Noroeste da quarta para a quinta posição na tabela, onde soma 20 pontos. O Oeste ainda é sétimo colocado, mas agora com 13 pontos e dando sinais de que pode deixar para trás a ameaça do rebaixamento. Este jogo marcou a estréia do técnico Paulo Comelli, que substituiu Ivo Secchi, que entregou o cargo no começo da semana. O time, é claro, continuou apresentando velhos problemas, mas pelo menos vinha somando pontos. No próximo final de semana, o time de Bauru vai enfrentar o forte Juventus, na Rua Javari. Enquanto isso, o Oeste tentará manter sua recuperação jogando em casa diante da frágil Matonense, com perspectiva de somar mais três pontos.