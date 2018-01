Noroeste e Ponte prometem ir ao ataque para ir à decisão Com a promessa de jogar ofensivamente, Noroeste e Ponte Preta se enfrentam neste domingo, às 20 horas, em Bauru, por uma vaga na decisão do Título do Interior. A vantagem é toda do time da casa, que venceu o primeiro duelo por 2 a 1, em Campinas, e pode perder por até um gol de diferença. O SporTV vai transmitir ao vivo a partida Os dois técnicos prometem formações bastante ofensivas. A Ponte não tem outra alternativa a não ser partir para o ataque e conseguir uma vitória por dois ou mais gols de diferença - mais do que a vitória por 3 a 2 obtida em Bauru, durante a fase de classificação. Sem o zagueiro Emerson, contundido, o técnico Nelsinho Baptista vai escalar novamente Zacarias. A vaga deixada pelo volante Ricardo Conceição, suspenso com três cartões amarelos, será preenchida por Pingo. Outra novidade será a volta do ala-esquerdo Fernando, recuperado de contusão, na vaga do improvisado meia Rafael Fusca. "O segredo será mesmo a movimentação. Ela precisa ser melhor e mais coordenada", afirmou Nelsinho, otimista com as chances de reação do seu time. No Noroeste, o técnico Pintado recorreu ao velho chavão "A melhor defesa é o ataque" para trocar o 3-5-2 do jogo de Campinas pelo 4-4-2, com a entrada do atacante Vandinho no lugar do zagueiro Bonfim, suspenso. Com isso, Otacílio Neto volta ao meio-de-campo. Fábio, outro zagueiro que pode ficar de fora, por causa de uma contusão, vai ser testado horas antes de jogo e dá lugar a Rômulo se não tiver condições de atuar. NOROESTE x PONTE PRETA Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel, Toninho, Rômulo (Fábio) e Edno; Deda, Hernani, Luciano Bebê e Otacílio Neto; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Pintado. Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson e Zacarias; Anderson Luis, Pingo, João Marcos, Heverton e Fernando; Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Horário - 20 horas. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.