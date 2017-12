Noroeste e XV abrem rodada da Série A3 A segunda fase da Série A3 do Campeonato Paulista começa neste sábado, com a partida entre Noroeste e XV de Piracicaba, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, às 19 horas. O jogo terá a transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Noroeste e XV de Piracicaba voltam a se enfrentar depois de dois anos. O último confronto aconteceu em 2002, com vitória para o time piracicabano: 1 a 0, no estádio Barão da Serra Negra. O Noroeste terminou a primeira fase na terceira posição do Grupo 1, com 23 pontos. A equipe do técnico Edson Só começou o campeonato como favorita, mas a queda de rendimento ao longo dos jogos deixou Bauru sob desconfiança. O XV de Piracicaba fez campanha mais regular. Nunca esteve fora da zona de classificação e acabou como líder do Grupo 2, com 25 pontos. A primeira rodada será completada no domingo, com a realização de mais três jogos. Nesta fase a briga é para ficar entre os dois primeiros colocados para chegar ao quadrangular final. Os quatro primeiros colocados garantirão, automaticamente, o acesso à série A2 em 2005. Eis os jogos: sábado - 19:00 - Noroeste x XV de Piracicaba; domingo - 11:00 - Primavera x Guaratinguetá; 15:00 - ECO-Osasco x Mirassol; 16:00 - Barretos x Sertãozinho.