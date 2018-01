Noroeste e XV abrem rodada em Bauru Os favoritos ao acesso Noroeste e XV de Piracicaba abrem nesta quarta-feira a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. Mesmo ocupando as sétima e oitava posições, respectivamente, ambos são fortes candidatos ao acesso pelo alto investimento que fizeram nesta temporada. Este jogo está marcado para as 16 horas. No mesmo horário jogam o Garça, décimo-terceiro colocado, contra o vice-líder Oeste. No Vale do Paraíba, o lanterna Taubaté tenta somar seus primeiros pontos diante do XV de Jaú, terceiro colocado com seis pontos. Às 20h30 serão realizados mais cinco jogos. O Atlético Sorocaba vai defender a liderança isolada, com nove pontos, em Taquaritinga, contra o CAT, que dispensou o técnico Valter Zaparolli. Em Sorocaba, o São Bento, quinto colocado com seis pontos, pega o Inter de Bebedouro, nono colocado com quatro pontos. Em Jaú, campo neutro, o Marília recebe o Independente de Limeira, ambos com apenas dois pontos. O MAC perdeu o mando de jogo por causa de tumultos (invasão de campo) no jogo contra o Oeste. Outro que precisa somar pontos é o Jaboticabal, com três pontos, que recebe o forte União Mogi, com seis pontos na quarta posição. Em Birigui, o Bandeirante tenta sua segunda vitória diante do Flamengo de Guarulhos, estreante na Série A-3 e com boa campanha, tendo somado seis pontos em três rodadas. A rodada - Às 16 horas, jogam: Noroeste x XV de Piracicaba, Garça x Oeste e Taubaté x XV de Jaú. Às 20h30 jogam: São Bento x Inter de Bebedouro, Marília x Independente, Taquaritinga x Atlético Sorocaba, Jaboticabal x União Mogi e Bandeirante x Flamengo.