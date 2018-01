Noroeste empata com a Ponte e decide título do interior Jogando pela vantagem do regulamento, com vários cuidados defensivos, o Noroeste empatou com a Ponte Preta por 1 a 1, neste domingo à noite, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Com o resultado o time alvirubro vai decidir o título do interior, que vale o prêmio de R$ 200 mil, diante do Guaratinguetá, que eliminou o Paulista. Por ter melhor campanha, o Noroeste vai fazer o primeiro jogo, no próximo sábado, no Vale do Paraíba e ter o direito de decidir o título em casa, diante de sua torcida. A Ponte Preta, agora, inicia um processo de reformulação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O Noroeste tinha vencido o primeiro confronto, em Campinas, por 2 a 1, e poderia perder até por um gol de diferença. Por isso mesmo, o técnico Pintado não se incomodou de armar seu time com três zagueiros. Mesmo assim, o Noroeste teve maior presença no primeiro tempo e poderia estar no comando do placar não fosse a boa atuação do goleiro Aranha. A Ponte não melhorou no segundo tempo e se perdeu após o gol marcado por Otacílio Neto, aos 14 minutos. Ele desceu em velocidade pelo lado esquerdo do ataque e chutou mesmo sem ângulo. A bola passou entre a trave e o goleiro Aranha, que esperava o cruzamento. O técnico Nelsinho Baptista ainda tentou colocar o time campineiro no ataque com as entradas do meia Rafael Fusca e do atacante Vanderlei, mas pouco mudou. Parece que as anunciadas mudanças no elenco atingiram o ânimo do time. O atacante Roger deve ir para o futebol japonês e o artilheiro Finazzi está na mira de dois grandes clubes paulistas: Santos e Corinthians. Apesar de tudo, a Ponte empatou aos 48 minutos, com Vanderlei. NOROESTE 1 x 1 PONTE PRETA Noroeste - Fabiano; Toninho, Rômulo e Cristiano; Márcio Gabriel, Deda, Hernani, Luciano Bebê (Márcio Egídio) e Edno; Otacílio Neto (Fernando Gaúcho) e Leandrinho (Vandinho). Técnico: Pintado. PONTE PRETA - Aranha; Gabriel, Anderson e Zacarias; Anderson Luis (Rafael Fusca), Pingo, João Marcos, Heverton (Vanderlei) e Fernando; Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Gols - Otacílio Neto, aos 14, e Vanderlei,aos 48 minutos do segundo tempo. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Cartões amarelos - Hernani, Cristiano, Rômulo, Deda, Roger, Finazzi, Zacarias e Fernando. Renda - R$ 18.150,00. Público - 1.700 pagantes. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.